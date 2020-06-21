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Путин не исключил, что может пойти на новый президентский срок
21 июня 2020, 14:25 • 13 • В России
Президент России Владимир Путин в фильме телеканала «Россия-1» заявил, что не исключает возможность баллотироваться на новый срок на посту главы государства.
- Я для себя не исключаю такой возможности, - сказал Путин. – Если это возникнет в Конституции – возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет.
Президент объяснил, почему он занимает именно такую позицию и зачем нужна соответствующая поправка в Конституцию.
- Я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников, - пояснил Путин. - Работать надо, а не преемников искать.
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