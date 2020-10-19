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Путин не досидит до 2024-го? "Политический Нострадамус" укоротил президенту срок
19 октября 2020, 17:45 • 180 • Политика
Политолог Валерий Соловей, известный как "политический Нострадамус", в эфире NVC Radio укоротил срок президенту России Владимиру Путину. Если следовать предсказанию эксперта, то до 2024 года Путин не досидит - уже в следующем году он "перестанет быть президентом Российской Федерации".
В эфире программы "ПолитИнфомания" на NVC Radio ведущие в интервью с российским политологом Валерием Соловьём подняли тему транзита власти в нашей стране и преемника Владимира Путина.
Тема всплыла в связи с дискуссией о том, что Владимир Путин займёт пост председателя Госсовета. "Политический Нострадамус", как называют Соловья, отметил, что "была закрытая дискуссия". И основной вопрос был в том, сохранит Путин за собой пост президента России, если станет и главой Госсовета или нет.
Ещё летом, по словам политолога, предполагалось, что Путин уходит с поста президента, а его замом в Госсовете становится белорусский лидер Александр Лукашенко.
Сейчас же, уверяет Соловей, "ситуация выглядит иначе". Судя по заявлению эксперта, Владимир Путин до 2024 года в должности главы государства не досидит - уйдёт уже в следующем, 2021-м.
"В следующем году президент Путин перестанет быть президентом Российской Федерации", - предсказал Соловей.
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