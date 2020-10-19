Путин не досидит до 2024-го? "Политический Нострадамус" укоротил президенту срок

В эфире программы "ПолитИнфомания" на NVC Radio ведущие в интервью с российским политологом Валерием Соловьём подняли тему транзита власти в нашей стране и преемника Владимира Путина.

Тема всплыла в связи с дискуссией о том, что Владимир Путин займёт пост председателя Госсовета. "Политический Нострадамус", как называют Соловья, отметил, что "была закрытая дискуссия". И основной вопрос был в том, сохранит Путин за собой пост президента России, если станет и главой Госсовета или нет.

Ещё летом, по словам политолога, предполагалось, что Путин уходит с поста президента, а его замом в Госсовете становится белорусский лидер Александр Лукашенко.

Сейчас же, уверяет Соловей, "ситуация выглядит иначе". Судя по заявлению эксперта, Владимир Путин до 2024 года в должности главы государства не досидит - уйдёт уже в следующем, 2021-м.

"В следующем году президент Путин перестанет быть президентом Российской Федерации", - предсказал Соловей.