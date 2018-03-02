Путин не дал Маслякову подловить себя провокационным вопросом о декабре

• 203 • Политика

Президент России посетил 1/8 финала КВН в Театре Российской армии.

Президент Владимир Путин приехал на 1/8 финала КВН, проходившего в Театре Российской армии. Глава государства пообщался с ведущим конкурса Александром Масляковым.

В ходе разговора Масляков пригласил Путина на финальную игру, которую будут снимать в декабре.

"У президента Путина найдется время прийти к нам?" - спросил ведущий КВН. На это российский лидер ответил, что вопрос является некорректным.

Однако, по словам Путина, он готов приехать на игру в неполитическом формате.

"Если вы приглашаете меня в любом, личном качестве, то я приду", - сказал глава государства.