Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия не сможет себе позволить Су-57: Шведы убеждены, что денег у страны баналь...
Что не вопрос — то новый закон: Володин рассказал, как Госдума будет выполнять п...
Душенов 160: «Кинжал» + «Авангард»: прощай, Америка, о!
Госдума: Слова Путина о подвиге майора Филипова - это сигнал гражданам России и ...
Главная / Политика

Путин не дал Маслякову подловить себя провокационным вопросом о декабре

02 марта 2018, 00:54  •  203 • Политика
Президент России посетил 1/8 финала КВН в Театре Российской армии.
Президент Владимир Путин приехал на 1/8 финала КВН, проходившего в Театре Российской армии. Глава государства пообщался с ведущим конкурса Александром Масляковым.
В ходе разговора Масляков пригласил Путина на финальную игру, которую будут снимать в декабре.
"У президента Путина найдется время прийти к нам?" - спросил ведущий КВН. На это российский лидер ответил, что вопрос является некорректным.
Однако, по словам Путина, он готов приехать на игру в неполитическом формате.
"Если вы приглашаете меня в любом, личном качестве, то я приду", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

203
Источник
Похожие новости
02 марта 2018, 00:54
Путин не дал Маслякову подловить себя провокационным вопросом о декабре
01 марта 2018, 18:24
Вице-спикер Госдумы успокоил Европу: Россия остается с вами
01 марта 2018, 13:09
Путин призвал расширить пространство свободы во всех сферах

Загрузка...
01 марта 2018, 21:39
Госдума: Слова Путина о подвиге майора Филипова - это сигнал гражданам России и Западу
01 марта 2018, 05:24
Facebook не обнаружил существенного вмешательства РФ в кампанию референдума по Brexit
02 марта 2018, 02:09
Что отметили главы регионов в послании президента России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 марта 2018, 00:54
Готовьтесь, это надолго: Трамп лишил США импортной стали и алюминия
02 марта 2018, 00:54
Итог послания в соцсетях: Навальный сидит и верит, что Путин его боится
02 марта 2018, 00:54
"Нам не понравилось": Госдеп отреагировал на послание Владимира Путина и по...
02 марта 2018, 00:39
«Успешно выполнили программу»: Шойгу рассказал об испытаниях новейших истребителей Су...
02 марта 2018, 00:54
"Добить" США: Посольство России предложило американцам выбрать название для...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 февраля 2018, 05:09
После Сирии будет Ливан. Американцы узнали о военном плане Медведева
26 февраля 2018, 17:09
Где смотреть дебаты кандидатов в президенты
23 февраля 2018, 19:24
53 секунды в полете: Американские разработчики вне себя от радости за результаты тестов Airbus
26 февраля 2018, 15:39
Полная оккупация Донбасса: Отставной генерал США разболтал кровавые планы Пентагона
24 февраля 2018, 14:54
Евросоюз ставит Украину на "счётчик"
26 февраля 2018, 02:39
За пацанов: Новейшие Су-57 отомстили боевикам и американским наемникам за наших героев в Гуте
25 февраля 2018, 05:40
Петр Алексеевич, вы украли на тепловозах из США?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.