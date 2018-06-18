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Путин не будет смотреть матч Россия-Египет
18 июня 2018, 13:54 • 132 • В России
Сборная России в своем стартовом матче чемпионата мира по футболу обыграла сборную Саудовской Аравии. За этой победой с трибуны "Лужников" в компании с наследным принцем Саудовской Аравии наблюдал Владимир Путин.
Однако, во вторник в следующей своей игре на мундиале российским футболистам придется обойтись без поддержки президента. Путин в этот день отправится в Минск на заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
- Завтра очень напряженная работа в Минске, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Скорее всего у него вряд ли получится посмотреть даже в прямом эфире. Если только в новостном формате он посмотрит, и наверняка будет интересоваться ходом матча.
Более того, маловероятно, что глава государства в ближайшие дни сможет съездить на какие-то игры, которые будут проходить в Москве.
- У Путина довольно напряженные среда и четверг, - сказал Песков. - Не знаю, сможет ли он сходить на футбол. Просто по графику пока не получается.
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