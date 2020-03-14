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Путин не боится: Пока мировые лидеры отказываются от этикета, из Кремля рукопожатия никуда не делись
14 марта 2020, 12:35 • 99 • В мире
Пока на фоне распространения коронавируса мировые лидеры отказываются от этикета, из Кремля рукопожатия никуда не делись. Президент России Владимир Путин показал, что не боится вируса, подав руку главе Южной Осетии Анатолию Бибилову.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём аккаунте в Twitter опубликовал видео со встречи Путина и Бибилова в Москве. Оба лидера пожали друг другу руки и спокойно продолжили беседу. При этом в последние дни в СМИ всё чаще появляется информация о страхах мировых политиков из-за распространения коронавируса.
В начале марта один из министров отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а затем и сама глава немецкого правительства отказалась от такого приветствия.
13 марта премьер Норвегии Эрна Сульберг в последний момент вспомнила о мерах против коронавируса и резко убрала протянутую собеседнице руку. Что выглядело весьма комично, учитывая узоры в воздухе, изображённые премьером.
Никак не может привыкнуть к переходу на "намасте" и принц Чарльз. На мероприятии Prince's Trust и TK Maxx & Homesense Awards он по привычке протянул руку вышедшему встретить его человеку, но в самый последний момент одёрнул себя и сложил ладони в "индийском" приветствии.
4 марта глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК в шутку поздоровались ногами. Но потом всё же вернулись к традиционному рукопожатию.
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