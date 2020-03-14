Путин не боится: Пока мировые лидеры отказываются от этикета, из Кремля рукопожатия никуда не делись

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём аккаунте в Twitter опубликовал видео со встречи Путина и Бибилова в Москве. Оба лидера пожали друг другу руки и спокойно продолжили беседу. При этом в последние дни в СМИ всё чаще появляется информация о страхах мировых политиков из-за распространения коронавируса.

В начале марта один из министров отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а затем и сама глава немецкого правительства отказалась от такого приветствия.

13 марта премьер Норвегии Эрна Сульберг в последний момент вспомнила о мерах против коронавируса и резко убрала протянутую собеседнице руку. Что выглядело весьма комично, учитывая узоры в воздухе, изображённые премьером.

Никак не может привыкнуть к переходу на "намасте" и принц Чарльз. На мероприятии Prince's Trust и TK Maxx & Homesense Awards он по привычке протянул руку вышедшему встретить его человеку, но в самый последний момент одёрнул себя и сложил ладони в "индийском" приветствии.

4 марта глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК в шутку поздоровались ногами. Но потом всё же вернулись к традиционному рукопожатию.