Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров

Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.

По словам президента, больше всех ему импонирует Петр I. На замечание журналиста, что российский император давно умер, Путин возразил, что «он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело».

При этом среди нынешних руководителей различных стран, с которыми он общался, президент РФ выделил Жака Ширака.

«На меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак. Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный. У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение», — пояснил Путин.

Он указал, что Ширак умел отстаивать свою позицию, но всегда с уважением относился к мнению партнеров.

«В современной истории есть много примеров хороших и очень интересных людей», — добавил Путин.

Ранее, 27 июня, российский лидер высказался по поводу своего возможного преемника.