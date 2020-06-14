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Путин назвал выгоду для мира от сильной России

14 июня 2020, 02:00  •  57 • Политика
Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал российский лидер в анонсе программы «Вести недели», опубликованном 13 июня.
12 июня на церемонии награждения героев труда на Поклонной горе президент выразил уверенность, что большинство граждан поддержат предложенные поправки в Конституцию. Он подчеркнул, что память о предках, история и независимость России святы и едины для всех жителей страны. Кроме того, народ России связывают одни нравственные устои, ценности семьи и любви.
По словам президента, это основы, которые определяют характер и дальнейшее развитие России. Голосование по поправкам состоится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.

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