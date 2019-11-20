Путин назвал выдумкой миф о российской угрозе

Миф о «российской угрозе» — выдумка тех, что хочет нажиться на этой легенде. Об этом, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявил в среду, 20 ноября, президент России Владимир Путин.

Как напомнил глава государства, в прежние годы Вашингтон заявлял странам Европы, что защищает их от советской угрозы и за это надо платить.

«Сегодня это не очень работает. Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать», — отметил президент. По его словам, миф о российской угрозе нужен тем, кто ищет наживы в борьбе с РФ, и это очевидно для лидеров ведущих стран Европы, сообщает ТАСС.

Ранее в среду глава государства сообщил, что Россия сохраняет позитивную экономическую динамику, несмотря на темпы снижения экономических показателей в мире. В перспективе, по его мнению, ежегодный объем инвестиций в основной капитал должен дойти до уровня в 25–27% ВВП.