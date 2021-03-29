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Путин назвал волеизъявление граждан на выборах важным для суверенитета РФ

29 марта 2021, 14:45  •  44 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Об этом говорится в опубликованном 29 марта на сайте Кремля обращении главы государства к членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России состава 2021–2026 годов и гостей его первого организационного заседания.
Российский лидер также выразил уверенность, что профессионализм Центризбиркома позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.
«Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что за прошедшие годы члены ЦИК «задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов» в строгом соблюдении законов. Он также пожелал им плодотворной работы.
В начале марта Путин заявлял о том, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Президент, говоря о предстоящих парламентских выборах, отмечал, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.
3 марта Советом Федерации был одобрен закон об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за незаконную предвыборную агитацию.
Таким образом, многократно увеличены штрафы за проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Последнее заседание нижней палаты парламента VII созыва состоится 24 июня.

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