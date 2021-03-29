Путин назвал волеизъявление граждан на выборах важным для суверенитета РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Об этом говорится в опубликованном 29 марта на сайте Кремля обращении главы государства к членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России состава 2021–2026 годов и гостей его первого организационного заседания.

Российский лидер также выразил уверенность, что профессионализм Центризбиркома позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.

«Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы члены ЦИК «задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов» в строгом соблюдении законов. Он также пожелал им плодотворной работы.

В начале марта Путин заявлял о том, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Президент, говоря о предстоящих парламентских выборах, отмечал, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.

3 марта Советом Федерации был одобрен закон об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за незаконную предвыборную агитацию.

Таким образом, многократно увеличены штрафы за проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Последнее заседание нижней палаты парламента VII созыва состоится 24 июня.