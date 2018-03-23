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Путин назвал важной консолидацию граждан для необходимого прорыва в развитии страны

23 марта 2018, 14:54  •  35 • Политика

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мощная гражданская активность и консолидация, проявленные россиянами на президентских выборах 18 марта, чрезвычайно важны и свидетельствуют о готовности к работе над прорывом в развитии страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам после подведения Центризбиркомом итогов выборов.

Глава государства напомнил, что сразу после объявления первых результатов голосования 18 марта он выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе, поблагодарив своих сторонников и всех, кто участвовал в выборах. "В ту ночь это было своевременно и необходимо", - заметил Путин. Однако, продолжил президент, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, оказанную ему гражданами, он считает, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно.

"Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул президент РФ, переизбранный на этот пост по итогам выборов 18 марта.

Цель - прорыв в развитии страны

Путин подчеркнул, что хорошо знаком с имеющимися в стране проблемами. "Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах, - отметил он. - Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка, связана и с той работой, которая уже сделана. С теми позитивными результатами, которые мы уже достигли вместе в предыдущие годы".

"Этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв! И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке, вижу готовность к такой работе, к таким переменам", - сказал глава государства.

При этом он особо отметил, что понимает колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. "Все, о чем я говорил в избирательной кампании, должно быть сделано", - заключил он.

Без показных жестов

По словам Путина, ему очень хочется, чтобы обозначенные гражданами проблемы были решены как можно быстрее и власти будут к этому стремиться. "Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе", - сказал глава государства.

Он добавил, что будут создаваться новые рабочие места и наращиваться эффективность экономики, повышаться реальные доходы граждан и снижаться уровень бедности. Власти намерены развивать инфраструктуру и социальную сферу, в том числе образование и здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать города и поселки. "И все это - на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что говорил об этих задачах в послании Федеральному собранию. "По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий, - заявил президент. - Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный".

Открытое обсуждение решений власти

Путин заверил, что власти будут действовать открыто и обсуждать с гражданами все ключевые решения: "Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь".

Глава государства подчеркнул, что "все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним - необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

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"И главное - любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений", - добавил он.

Объединение всех политических сил

Путин заявил, что повестка развития РФ "носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех". Обращаясь "ко всем общественным политическим силам страны", он отметил, что "критика, споры, дискуссии необходимы и важны, но в них не должно быть места безответственному популизму". "Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это - основа для нашей консолидации и совместной работы", - заявил глава государства.

"Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас, мы все патриоты своей страны. И у нас одна общая забота - судьба России, ее процветание", - продолжил президент.

Путин обратил внимание, что в выборах приняли участие более 67% избирателей - свыше 73 млн граждан страны, и за действующего главу государства проголосовали более 76% избирателей - свыше 56 млн человек. "Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", - отметил президент.

Путин добавил, что "наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед". "Еще раз спасибо Вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха", - резюмировал он.

Итоги выборов

Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил итоги голосования на выборах президента РФ: на новый шестилетний срок избрался действующий глава государства Владимир Путин, победив на выборах с результатом 76,69% голосов; второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов.

Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

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