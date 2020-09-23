Путин назвал устав ООН главным источником международного права

Президент России Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН во вторник, 22 сентября, заявил, что устав организации остается главным источником международного права.

«В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», — сказал президент.

Он также добавил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.

Прошедшие с этого момента десятилетия подтвердили, что организация достойно выполняет свою главную функцию — беречь мир. Президент выразил уверенность, что ОНН имеет колоссальный опыт и потенциал, который востребован и служит основной для развития. Организация, по его мнению, не должна «костенеть». Ей необходимо отражать динамику XXI века.

Совбезу ОНН, как отметил российский лидер, необходимо полнее учитывать интересы всех стран, но это невозможно без сохранения права вето его постоянных членов, которое отражает нынешний военно-политический баланс в мире.

В ходе своего выступления глава российского государства предостерег от политизированных попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны, так как они недальновидны и безответственны. Они являются не просто «низостью и преступлением» перед памятью борцов с нацизмом, а прямым ударом, разрушающим основы послевоенного мироустройства.

«Забвение уроков истории — недальновидно и крайне безответственно, так же как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюренбергского трибунала», — заявил он.

В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры впервые в истории произносят свои речи на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не с трибуны, а с экрана. Выступление Путина было записано 18 сентября, а затем его передали в Нью-Йорк.