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Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии

12 октября 2019, 12:54  •  118 • Политика

Россия выведет войска из Сирии, если будущие власти ближневосточной страны решат, что российские военные должны уйти - Путин.

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