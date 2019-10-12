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Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии
12 октября 2019, 12:54 • 118 • Политика
Россия выведет войска из Сирии, если будущие власти ближневосточной страны решат, что российские военные должны уйти - Путин.
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