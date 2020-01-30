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Путин назвал условие принятия поправок к Конституции

30 января 2020, 23:24  •  74 • Политика
Подписание закона о поправках к Конституции будет зависеть от итогов всенародного голосования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности, передает «РИА Новости».
«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — сказал глава государства. По его словам, он примет решение, подписывать ли закон, после того как «люди скажут свое слово».
27 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет четкого представления о том, как будет проходить всенародное голосование по принятию предложенных главой государства изменений в Основной закон. По его словам, обсуждаются «различные модальности».
23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Документ был принят единогласно, поддержку ему выразили 432 депутата. Второе чтение законопроекта состоится 11 февраля.
Внести изменения в Основной закон страны предложил Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму.
За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

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