Путин назвал украинскую власть «партией войны»

Президент России Владимир Путин заявил, что режим Порошенко является «партией войны», поэтому конфликт будет продолжаться, пока эти люди находятся у власти.

По словам президента, о жертвах пожара в Доме профсоюзов Одессе на Украине уже забыли. "Говорят, что расследование идет, но итогов нет, и тишина", - отметил российский лидер.

Украинские власти не заинтересованы в урегулировании ситуации в Донбассе, отметил глава Кремля. По его словам, таким путем официальный Киев прикрывает собственные провалы во внутренней политике по управлению государством.

При этом, объявив военное положение в пограничных с Россией регионах, Киев сам "разделил свою страну", отметил российский президент. Режим Порошенко не вводил военное положение и при "более масштабных событиях, связанных с Украиной", напомнил президент, имея в виду острый вооруженный конфликт на востоке Украины в течение 2014-2015 годов. Однако теперь, в преддверии выборов, Киев решил, что это надо сделать обязательно, отметил Путин.

"Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Ведь ввели это военное положение в десяти областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой", - пояснил российский лидер.

На этом фоне на Украине ведется политика, целью которой является ограбление собственного народа, подчеркнул российский лидер. "Кому война, а кому мать родная", - напомнил Путин русскую пословицу.

В то же время, по словам Путина, России не безразлично дальнейшее развитие событий на Украине. "Это близкая нам страна", - отметил президент.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС нарушили границу России в Керченском проливе. Несмотря на обращения российских пограничников, экипажи украинских судов продолжали совершать провокационные маневры, не выходя на связь, в связи с чем было предпринято их задержание.

После этого официальный Киев обвинил Москву в "очередном акте агрессии". Хотя даже западные СМИ однозначно расценили действия украинских властей как попытку президента Петра Порошенко укрепить свои пошатнувшиеся позиции в преддверии мартовских выборов, украинский лидер объявил военное положение в ряде пограничных с РФ регионов, мотивируя это "опасностью вторжения России".