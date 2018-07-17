Путин назвал Трампа "квалифицированным человеком", который "воспринимает аргументы"

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки оказались более содержательными, чем предполагалось заранее. Об этом глава российского государства заявил в интервью в программе "Время" на Первом канале.

"У меня особых ожиданий не было, поскольку это наша первая содержательная встреча, - отметил глава государства. - Она первоначально должна была бы носить такой разминочный характер, чтобы потом дальше в ходе будущих наших контактов говорить более предметно". "Но произошло по-другому, разговор был действительно очень содержательным", - добавил он.

По словам российского лидера, переговоры прошли "в партнерской атмосфере" и были доброжелательными. Он назвал своего американского коллегу "квалифицированным человеком", который слушает и воспринимает аргументы.

"Он квалифицированный очень человек, он в материале, он слушает, воспринимает аргументы, - сказал Путин. - По некоторым вопросам остается при своем мнении". В качестве примера российский лидер привел иранскую ядерную сделку.

Кроме того, Путин назвал Трампа интересным собеседником. "Все считают его исключительно бизнесменом. Я думаю, что это не так, потому что все-таки он уже политик, прежде всего потому, что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, то, что ждет население", - добавил российский лидер. Президент также подчеркнул, что делать это у Трампа получается.

Говоря о прошедших переговорах, Путин сообщил, что стороны не обсуждали, что начать восстановление можно с одних шагов, а другие оставить на потом. "Мы обсуждали все вопросы, которые я назвал. В разной степени соглашались и в чем-то не соглашались, но это были все вопросы, которые были заранее согласованы нашими помощниками для сегодняшнего обсуждения", - подытожил президент.

По словам главы государства, срок следующей встречи с Трампом пока не определен.

"Не знаю, мы не определяли срок следующей встречи", - сказал он. Путин добавил, что "в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча на полях этого мероприятия, а потом в Аргентине "Двадцатка" (саммит Группы двадцати - прим. ТАСС)". "Можем встретиться и там", - считает он.

Говоря о тематике саммита, Путин подчеркнул, что были затронуты все интересующие лидеров проблемы. Глава государства отметил, что были достигнуты договоренности по урегулированию ситуации в Сирии и в регионе в целом, также обсуждался украинский кризис. "Там есть некоторые идеи о способах урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это на экспертном уровне, - добавил президент. - На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед может быть, вот так скажу аккуратно".

По словам Путина, еще одной темой стало "мифическое вмешательство России в выборы в США". Он вновь отверг обвинения в причастности официальной Москвы к таким действиям, равно как и опроверг существование планов заниматься такими вещами в будущем.

Также обсуждалась иранская ядерная программа, позиция России по которой остается неизменной: "Мы считаем, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану - прим. ТАСС) - это инструмент, который дает возможность нераспространения ядерного оружия в целом и в регионе в частности", - пояснил российский лидер. "Было бы жаль, если бы этот инструмент прекратил существование", - заявил он.

Путин также рассказал, что представители российского и американского бизнеса заинтересованы в нормализации экономических отношений двух стран, эта тема поднималась на встрече президентов в Хельсинки. По его словам, тема санкций на переговорах "обсуждалась в том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений".

Путин напомнил, что договорился с Трампом создать комитет с участием бизнесменов двух стран, "которые могли бы поработать над тем, как нам вывести сегодняшнюю ситуацию в направление улучшения наших отношений в сфере экономики и сделали бы для нас какие-то предложения". "А дело уже политического руководства Соединенных Штатов и Российской Федерации согласиться с этим или нет, во всяком случае мы включили бы людей, которые заинтересованы в развитии экономических связей", - пояснил российский лидер.

Он также сообщил, что на встрече с американским коллегой обсуждал состояние экономических связей двух стран. "Я ему привел некоторые примеры, а именно: продажи товаров на российском рынке со стороны Евросоюза - это примерно $100 млрд, еще плюс $50 млрд - продажи услуг на российском рынке, $50 [млрд] и $7 млрд - продажи со стороны Китайской Народной Республики, а Соединенные Штаты продают на нашем рынке [продукции] на $12 млрд, а услуги - на $5 млрд", - рассказал президент.

Путин подчеркнул, что это - "результат санкций, в том числе с американской стороны". "Есть над чем задуматься", - добавил он.

При этом он не дал ответа на вопрос, будут ли в США реализованы договоренности, достигнутые на саммите РФ - США, переадресовав его американской стороне.

"Это не меня нужно спрашивать, это нужно спрашивать наших американских партнеров, самого президента Соединенных Штатов", - пояснил глава российского государства. Путин отметил, что президент США "разговаривает с конгрессменами, с политическими партиями". При этом российский лидер считает важным создать комитет из бизнесменов РФ и США, который бы занимался улучшением экономических отношений государств.

"Я думаю, что это важно для бизнеса, весь бизнес американский ограничен в своих возможностях работать на нашем рынке и вынужден отступать, сдавать свои позиции на нашем рынке, завоеванные раньше конкурентом", - отметил Путин. "Кому это нужно? Разве это нужно американской экономике?" - задал риторический вопрос российский лидер.

Путин считает, что в сирийском урегулировании мяч находится на стороне оппозиции.

"Мы сейчас предпринимаем достаточно энергичные попытки [активизировать] этот диалог [по политическому урегулированию в Сирии], мы убедили президента [Сирии Башара] Асада в необходимости сформировать свою часть конституционного комитета, который должен заняться подготовкой изменений в конституцию, либо принятием новой конституции. Президент Асад это сделал, а оппозиция до сих пор не сделала", - констатировал глава российского государства.

По мнению российского лидера "мяч сейчас как раз на стороне оппозиции, тех, кто их поддерживает".

Путин уверен, что "нужно как минимум сформировать свою часть этого конституционного комитета и двигаться по этому направлению". "Условия для этого есть", - подчеркнул он.

Президент РФ напомнил, что "сегодня под контролем сирийской официальной власти, под контролем сирийской армии находится территория, на которой проживает свыше 90% населения страны". "Но для того чтобы вернуть многих людей в места постоянного проживания, нужно создать для этого условия", - указал глава российского государства. Он обратил внимание на тот факт, что "в Турции три с лишним миллиона беженцев [из Сирии], в Иордании - миллион, в Ливане - миллион". "Это потенциал для потока беженцев в Европу и Штаты, может быть, в другие страны, так не нужно ждать, пока они двинутся в этом направлении, нужно создать условия для их возвращения", - убежден Путин.

По его словам, для решения этой задачи в Сирии необходимо обеспечить "водоснабжение, водоотведение, канализацию, энергоснабжение, восстановление домов". "Поэтому мы договорились о том, что мы будем действовать в этом направлении более решительно и совместно", - сказал Путин про прошедшие в понедельник переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Прошедший в понедельник саммит в президентском дворце в центре Хельсинки стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры встречались дважды - в июле и ноябре прошлого года - на крупных международных мероприятиях.

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