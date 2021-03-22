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Путин назвал точную дату своей вакцинации от COVID-19

22 марта 2021, 16:50  •  116 • Политика
Вакцинация - это дело добровольное и личное решение каждого. Об этом напомнил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал точную дату, когда он намерен привиться от COVID-19.
"Вакцинация - дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра", - заявил президент России в ходе совещания по вакцинации, которое прошло 22 марта.
По словам президента, вакцины от коронавируса отечественного производства абсолютно надёжны и безопасны. Как отметил глава государства, ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты.
"Побочных эффектов от применения российских вакцин от коронавируса по-прежнему не выявлено", - добавил Владимир Путин.
По словам президента России, в сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в тесном содружестве с научными институтами смогли в самые короткие, сжатые сроки решить целый комплекс сложнейших задач. В частности, отечественные специалисты развернули новые производственные мощности, необходимые для изготовления вакцин.
На многих площадках работа велась практически круглые сутки, отметил Путин. Было внедрено и настроено современное, высокоэффективное оборудование, созданы по-настоящему передовые биотехнологические производства, которые, по сути, не имеют аналогов в нашей стране.
Напомним, перед вакцинацией, как ранее не раз предупреждали эксперты, есть одно обязательное условие - обратиться за консультацией к врачу, который будет в курсе всей истории болезни пациента и сможет оценить готовность организма к прививке.
Кстати, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов подсчитал, что если Путин сделает прививку как и обещал, 23 марта, то антитела к коронавирусу у него выработаются аккурат к параду Победы.
"Если завтра Путин сделает первую вакцину, то антитела у президента выработаются через 42 дня - к параду Победы. Красиво!" - отметил Смирнов.
А вот какая именно вакцина будет использована, остаётся интригой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что наверняка вакцина будет отечественная.
"Одной из трёх наших. Все - хорошие и надёжные", - добавил пресс-секретарь Путина.

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