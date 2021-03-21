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Путин назвал своё главное президентское достижение: "Цифры очевидны"

21 марта 2021, 16:05  •  202 • Политика
Результат укрепления нашего государства изнутри: президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал о своих главных достижениях на посту главы державы. По мнению Путина, есть и главное событие, которым отмечено его президентство.
"Главная веха - это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", - признал президент России Владимир Путин.
По словам главы державы, в конце 1990-х годов Россия подошла к очень опасной черте, за которой могло произойти что угодно. Тем не менее Россия выстояла. Этому есть простое объяснение: это благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству народа.
"Простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, удалось преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, а затем и экономику", - объяснил Путин.
Цифры очевидны. Особенно если сравнивать паоказатели страны в 1990-х годах и в нынешнее время. Восстановление социальной сферы и доходов, благополучия граждан - это тоже значимые достижения, которых удалось добиться в России, добавил Путин.
"А что касается возвращения Крыма и Севастополя - как я в свое время говорил "в родную гавань", - то да, это яркое событие", - признал глава государства, назвав возвращение Крыма событием "без преувеличения историческим".

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