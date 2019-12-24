|
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1940-х за высылку евреев
24 декабря 2019, 15:24 • 113 • Политика
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего в 1940-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, - сказал Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии 40-х годов. - Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2019, 02:09
|
20 декабря 2019, 02:54
|
23 декабря 2019, 08:54
|
19 декабря 2019, 23:39
|
17 декабря 2019, 19:24
|
19 декабря 2019, 00:54
|
20 декабря 2019, 02:54