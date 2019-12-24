Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1940-х за высылку евреев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего в 1940-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, - сказал Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии 40-х годов. - Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве".