Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока – 2» апофеозом абсурда
Претензии ЕС несостоятельны: В Крыму напомнили, что Украина шесть лет не имеет к...
Гигантский Майдан? Политолог предостерёг Белоруссию от "граблей" Януко...
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России ...
Главная / Политика

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1940-х за высылку евреев

24 декабря 2019, 15:24  •  113 • Политика

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего в 1940-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, - сказал Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии 40-х годов. - Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
23 декабря 2019, 18:39
"Ещё бы Шрёдера шпионом назвали": Сети насмешила новость про "шпиона Путина" в Европе
24 декабря 2019, 14:09
Шохин рассказал о предстоящей встрече бизнесменов с Путиным
24 декабря 2019, 14:09
Подбирается к Колю и Путину: Меркель ставит рекорды пребывания у власти
23 декабря 2019, 23:09
Кадыров считает убийство Хангошвили в Германии "внутренними разборками"
23 декабря 2019, 21:54
Названа дата обращения Путина к Федеральному собранию
23 декабря 2019, 21:54
"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналистов во время визита на остров Гогланд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
19 декабря 2019, 23:39
"Разыграли, как лохов": Соловьёв о том, как брехун Зеленский обвёл всех вокруг пальца
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.