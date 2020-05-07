Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Н...
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках&quo...
Главная / Политика

Путин назвал стратегическую задачу в период пандемии COVID-19

07 мая 2020, 17:10  •  24 • Политика
Стратегической задачей в период пандемии коронавируса является обеспечение бесперебойной работы транспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания 7 мая.
Открывая совещание, Путин призвал максимально сохранить инвестпрограммы компаний в транспортной отрасли. Это необходимо, «чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах».
«Загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах. <…> Напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла. Прошу сегодня доложить, что уже сделано по этому направлению», — сказал глава государства.
Также президент указал на необходимость поддержать людей, занятых в сфере транспорта. В частности, у компаний должно быть достаточно средств на выплату зарплат, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств.
Главам регионов Путин поручил предусмотреть региональные механизмы поддержки транспортных предприятий, имеющих системное значение для конкретных территорий. В частности, речь идет об автобусных и речных перевозках, а также пригородном железнодорожном сообщении.
«Ситуация в сфере воздушных перевозок — и в России, и во всем мире — особенно сложная. Мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе», — отметил Путин, дату совещания он не уточнил.
Участников совещания президент попросил доложить о мерах безопасности пассажиров, принимаемых на транспорте в связи со вспышкой инфекции.
В конце апреля был составлен перечень системообразующих предприятий транспортного комплекса. В список вошли 162 компании, из них 129 — по отраслевым показателям, 33 — по дополнительным критериям.
По состоянию на 7 мая в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 177 160. 23 803 человека вылечились, 1625 пациентов скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
07 мая 2020, 00:10
"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки
07 мая 2020, 09:10
Что скрывает улыбка госсекретаря США: Помпео ответил на захват американских наёмников в Венесуэле
07 мая 2020, 13:10
"Почему не орали на всю страну": Доктор Рошаль сожалеет, что вовремя не сдал правительство Медведева
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ...
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнен...
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 06:10
Почему «зонтик» ПВО-ПРО ВКС России и Сирии вновь прорван? Детали рейда Хель Хаавир на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
05 мая 2020, 20:10
Новый ультиматум украинской власти выдвинули украинские нацисты
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
05 мая 2020, 07:10
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
03 мая 2020, 09:57
"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Гейтсе - Михалков
04 мая 2020, 08:10
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
02 мая 2020, 01:35
Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.