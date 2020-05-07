Путин назвал стратегическую задачу в период пандемии COVID-19

Стратегической задачей в период пандемии коронавируса является обеспечение бесперебойной работы транспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания 7 мая.

Открывая совещание, Путин призвал максимально сохранить инвестпрограммы компаний в транспортной отрасли. Это необходимо, «чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах».

«Загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах. <…> Напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла. Прошу сегодня доложить, что уже сделано по этому направлению», — сказал глава государства.

Также президент указал на необходимость поддержать людей, занятых в сфере транспорта. В частности, у компаний должно быть достаточно средств на выплату зарплат, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств.

Главам регионов Путин поручил предусмотреть региональные механизмы поддержки транспортных предприятий, имеющих системное значение для конкретных территорий. В частности, речь идет об автобусных и речных перевозках, а также пригородном железнодорожном сообщении.

«Ситуация в сфере воздушных перевозок — и в России, и во всем мире — особенно сложная. Мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе», — отметил Путин, дату совещания он не уточнил.

Участников совещания президент попросил доложить о мерах безопасности пассажиров, принимаемых на транспорте в связи со вспышкой инфекции.

В конце апреля был составлен перечень системообразующих предприятий транспортного комплекса. В список вошли 162 компании, из них 129 — по отраслевым показателям, 33 — по дополнительным критериям.

По состоянию на 7 мая в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 177 160. 23 803 человека вылечились, 1625 пациентов скончались.

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