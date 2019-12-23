Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп - марионетка Путина": Выступившая за "спасение Лимпопо от ...
Встреча Владимира Путина с представителями общественности Адыгеи
"Заставить Россию истечь кровью": Американскую "доктрину Украины&...
Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую про...
Главная / Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

23 декабря 2019, 21:54  •  81 • Политика
Перенос железной дороги от побережья Черного моря в районе Сочи — стратегическая задача. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поручив Минтрансу просчитать стоимость проекта.
Во время осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал главе государства о планах реконструкции автомобильных дорог в регионе.
Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи. Дитрих заметил, что на этом участке сложные условия, поскольку дорога идет в предгорье. Президент отметил необходимость строительства дорог от Геленджика до Джубги.
«Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — цитирует Путина ТАСС. По словам российского лидера, в Геленджик приезжает летом от 4 млн до 5 млн человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи. Но по «серпантину» многие отказываются ехать.
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент. По его мнению, необходимо провести расчеты.
Ранее в понедельник Путин заявил о способности России реализовать проекты мирового уровня. По его словам, Крымский мост стал самым большим не только в России, но по протяженности — самым большим в Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
23 декабря 2019, 21:54
Путин заявил о способности России реализовать проекты мирового уровня
23 декабря 2019, 21:54
Так когда же будет построен «Северный поток — 2»?
23 декабря 2019, 15:24
Русским разведчиком был ещё Пётр I: Секреты на благо развития Родины он добывал лично - Нарышкин
23 декабря 2019, 18:39
"Ха-ха-ха, не придумывайте": Соловьёв припомнил украинским блогерам "беснования" по Крымскому мосту
23 декабря 2019, 21:54
"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналистов во время визита на остров Гогланд
23 декабря 2019, 12:09
"Хочет, но ему пытаются помешать": Лавров заявил, что президент Украины настроен на позитивные сдвиги в отношениях с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назва...
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за &quo...
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украин...
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Ро...
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2019, 13:09
«Весь день слышал слова благодарности»: в США сообщили о реакции ЕС на санкции против «Северного потока — 2»
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
20 декабря 2019, 02:54
Путин ставит укропа на место: Донбасс, газ и танки на Кубани
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.