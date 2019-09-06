Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин не планирует разговор с Зеленским по обмену заключенными
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил...
Сговорились и пытались выведать тайны: В Италии по запросу США задержан топ-мене...
Продолжают "пугать" Россию? В Британии приземлился еще один ядерный бо...
Главная / Политика

Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам

06 сентября 2019, 04:39  •  81 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов и на фоне этого странно, что Токио не выдает визы жителям российского Крыма. Об этом он сказал в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым», — цитирует президента ТАСС.
Путин отметил, что Россия, исходя из гуманитарных соображений, пошла навстречу просьбам бывших жителей южной части Курил о посещении этих территорий. По его словам, это решение имеет и политическую составляющую, так как на эти острова японское государство отказывается оформлять визы своим гражданам.
«Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу», — добавил президент.
Ранее 5 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора между Россией и Японией. Он призвал российского лидера «вдвоем сделать всё», чтобы Токио и Москва двигались вперед к этой цели.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако на Украине и в некоторых других странах результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 22:09
"Дергаем русского тигра за усы": Эстонский правозащитник раскрыл цель спецназа НАТО в Эстонии
06 сентября 2019, 04:39
"Даже говорили про теракт с самолетами": Эксперт о русском предупреждении американцам
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине
05 сентября 2019, 22:09
Путин отправится в "цитадель оппозиции", чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму - источник
06 сентября 2019, 04:39
Роли и явка: чего ждать от единого дня голосования в России
06 сентября 2019, 02:39
Посольство РФ требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
06 сентября 2019, 01:24
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 01:09
«Готовы рассмотреть новые факты»: Малайзия не доверяет обвинениям в причастности Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
01 сентября 2019, 02:39
Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 31 августа в Москве
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
01 сентября 2019, 14:09
"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделка" Москвы и Киева?
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
01 сентября 2019, 14:09
"Россия обкатывает модель возвращения Украины": Киевский эксперт испугался визита Шойгу в Молдавию
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.