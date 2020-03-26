Путин назвал сроки борьбы с коронавирусом в России: "Это уже неплохой прогноз"

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества, которая проходит в Кремле.

"Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца)", - убеждён глава государства.

Также Владимир Путин объяснил собравшимся, что меры, предпринятые правительством и, в частности, президентом России, с целью борьбы против распространения коронавируса временные и вынужденные. И срок их действия будет тем короче, чем жёстче их соблюдение.

"Они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, по-честному говоря, жёстче. И тогда этот период сократится", - сказал Путин в беседе с предпринимателями.

Напомним, в России принимают решительные меры, чтобы остановить распространение заболевания. Накануне президент Владимир Путин обратился с посланием к нации. Он объявил следующую неделю выходной.

Также вводят "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%; шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС, компаниям малого и среднего бизнеса; увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей и др.

Кроме того, правительству поручено ускорить принятие решений по выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет, чтобы выплаты начались не с июля, а на месяц раньше. Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребёнка до трёх лет.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 28 марта. Власти ограничат работу жителей страны, но не всех. При этом в Совфеде уверяют, что это никак не скажется на праздничных днях - ни в начале мая, ни под Новый год. Все выходные жителям страны сохранят.