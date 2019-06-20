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Путин назвал ситуацию с журналистом Голуновым ненормальной

20 июня 2019, 17:39  •  57 • Политика
Президент России Владимир Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова. Он выразил надежду на то, что будут проведены все необходимые следственные действия по выявлению виновных, которые создали эту «ненормальную ситуацию».
Также Путин напомнил, что после истории с журналистом были уволены два генерала. По словам президента, сейчас в стране необходимо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов.
«Чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и людей ради галок в тюрьму не сажали», — сказал Путин в ходе «прямой линии» 20 июня.
При этом глава государства отметил, что либерализовывать 228 статью УК РФ не нужно. По его словам, распространение наркотиков создает угрозу для страны и людей.
«Однако у нас действительно за нарушения в сфере наркотиков очень много обвинительных приговоров. Более того, от всего количества тюремного населения, так условно говоря, 26% сидельцев — это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков», — добавил президент.
Голунов был задержан в Москве 6 июня. Сообщалось, что при себе у него был сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист не признавал вину, полагая, что наркотики ему подбросили.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста «Медузы» сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Позднее стало известно, что министр попросил президента России освободить от должности Пучкова и Девяткина.
Колокольцев также заявил, что материалы, собранные службой внутренней безопасности, передадут в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников, связанных с делом Голунова. На время расследования их отстранили от работы. 13 июня Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста.

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