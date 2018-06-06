Путин назвал Си Цзиньпина душевным человеком

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал председателя КНР как душевного человека, с которым интересно не только обсудить мировые проблемы, но можно разделить личные праздники и выпить по рюмке водки. Впечатлениями от многолетнего общения с китайским лидером президент РФ поделился в интервью Медиакорпорации Китая, которое он дал накануне своего визита в КНР.

"Наверное, председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения, - поделился воспоминаниями Путин. - У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали".

Вероятнее всего речь идет о праздновании 61-го дня рождения Путина, которое совпало с его работой на саммите АТЭС на Бали 7 октября 2013 года. Путин рассказал, что никакого специального торжества устроено не было. "Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", - сообщил он, подчеркнув, что Си Цзиньпин "очень доступный и по-человечески душевный человек". "Но в то же время очень надежный партнер. Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств", - заверил глава государства.

Еще одним фактором, который роднит двух лидеров, по мнению президента РФ, стало стремление обоих к максимальному результату в своей работе для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране. "Он аналитик хороший и с ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнер, хороший и надежный друг", - заключил Путин.

Однако президент РФ сохранил в тайне, какой подарок он привезет 8 июня Си Цзиньпину, когда приедет с визитом в КНР.

"Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему [председателю КНР] в подарок? - сказал Путин, отвечая на просьбу раскрыть секрет. - Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами". "Я потом вам на ухо шепну", - пошутил глава государства в ответ на вопрос журналиста.

На вопрос о том, почему Путин привез Си Цзиньпину в 2016 году в подарок ящик мороженого, глава государства признался: "Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок". "Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами", - добавил российский лидер.

Также в интервью российский лидер поделился своими планами попробовать в городе Циндао знаменитое местное пиво.

"Да, с удовольствием попробую, - сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли у него платы попробовать морепродукты и пиво, которыми славится этот приморский город. - И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю".

Город Циндао - это крупный экономический центр Китая на востоке провинции Шаньдун на берегу Желтого моря. Здесь расположены представительства банков, производственные мощности многих крупных компаний и представительства многих международных фирм. Однако еще со времен подчинения Германии Циндао является одним из основных центров пивоварения в КНР.

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