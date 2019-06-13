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Путин назвал ШОС многоплановой организацией
13 июня 2019, 16:39 • 28 • Политика
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) с момента основания стала достаточно серьезной и многоплановой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в преддверии саммита ШОС.
По словам главы государства, после создания ШОС выяснилось, что вопросы, ставящиеся перед ней, привлекательны и для других государств, пишет в четверг, 13 июня, «Газета.ру». «Поэтому очень многие государства в различном качестве — это уже 18 стран, по-моему — и в качестве полноценных членов организации, и в качестве наблюдателей присоединились к ее работе», — пояснил президент в преддверии визита на саммит ШОС в интервью телеканалу «Мир».
На саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке 13 и 14 июня, не будут поднимать вопрос ее расширения, а сосредоточатся на экономике.
В общей сложности на саммите лидерам предстоит подписать или одобрить пакет более чем из 20 документов.
ШОС была основана в 2001 году главами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Летом 2018 года Путин счел оптимальной структуру объединения после вхождения Индии и Пакистана.
Говоря о дальнейшем расширении организации, российский лидер отметил, что участники должны сначала проанализировать работу организации после присоединения этих двух государств.
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