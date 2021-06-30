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Путин назвал самые славные моменты истории России: "Мы должны помнить об этом"

30 июня 2021, 16:55  •  64 • Политика
Владимир Путин рассказал о лучшей эпохе в истории России. "Мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих результатов, и быть достойными их примера", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин считает, что в истории страны было много славных периодов. Глава государства напомнил о допетровских временах, реформах Петра I и других моментах.
Так, Владимир Путин указал, что во время царствования Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. А в период правления Александра I страна стала тем, что сегодня называют супердержава.
Мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих результатов, и быть достойными их примера,
- подчеркнул президент России в ходе прямой линии.
Также он добавил, что эти и другие периоды истории страны должны тщательно изучаться.

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