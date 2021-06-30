Путин назвал самые славные моменты истории России: "Мы должны помнить об этом"

Владимир Путин рассказал о лучшей эпохе в истории России. "Мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих результатов, и быть достойными их примера", - подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин считает, что в истории страны было много славных периодов. Глава государства напомнил о допетровских временах, реформах Петра I и других моментах.

Так, Владимир Путин указал, что во время царствования Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. А в период правления Александра I страна стала тем, что сегодня называют супердержава.

Мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих результатов, и быть достойными их примера,

- подчеркнул президент России в ходе прямой линии.

Также он добавил, что эти и другие периоды истории страны должны тщательно изучаться.