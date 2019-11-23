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Путин назвал самой важной задачей "Единой России" работу по реализации нацпроектов

23 ноября 2019, 15:09  •  74 • Политика

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что самой важной задачей "Единой России" является работа по реализации национальных проектов. Такое мнение он высказал на 19-м съезде партии в субботу.

"Прежде всего необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития России, это сейчас самая важная задача для каждого из вас, для ваших региональных команд, для всех, кто поддерживает партию, - сказал президент. - Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения жизни человека".

Президент также назвал назвал "Единую Россию" партией, которая не боится трудных решений.

"Единая Россия" - крупнейшая, ведущая политическая партия страны, и этот статус она приобрела потому, что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже высокопоставленным чиновником, ассоциирующим себя с ней.

"Все мы часто упоминаем о том, что "Единая Россия" - это правящая партия. Да, отчасти так оно на самом деле и есть. Но это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти", - сказал Путин. По его словам, партия - "мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила". "И совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней", - пояснил президент.

Путин назвал самым худшим для партии - "быть удобной, покладистой для начальника любого уровня".

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