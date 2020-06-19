Путин назвал саммит «ядерной пятерки» подтверждением духа союзничества

Президент России Владимир Путин уверен, что саммит стран «ядерной пятерки» продемонстрирует общую приверженность союзничеству его стран-участниц идеалам, за которые сражались наши предки. Такое мнение российский лидер выразил в статье, опубликованной в журнале National Interest на английском языке в четверг, 18 июня.

В данном материале под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» российский лидер предлагает «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны», отметили в издании.

«Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу», — написал Путин.

23 января президент Путин на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле призвал «ядерную пятерку» провести встречу и найти коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами «ядерной пятерки» и заявил о готовности обсудить контроль над вооружениями. Идею одобрили и в ООН, отмечает «Газета.ру».

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что очный саммит СБ ООН состоится в 2020 году и «будет полезен для всего мирового сообщества», а в середине мая Лавров заявил, что проведение саммита всё еще актуально.

26 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что саммит «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН может пройти в онлайн-режиме. При этом он отметил, что вероятность проведения данной встречи в сентябре «весьма ничтожная» из-за пандемии коронавируса. Кроме того, еще не закончена работа по согласованию общих документов, которая всегда предшествует проведению саммита.