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Путин назвал Россию "миролюбивым государством" с безусловным приоритетом безопасности – видео
23 февраля 2019, 00:24 • 61 • Политика
Президент Путин заявил, что Россия – миролюбивое государство, которое стремится к укреплению международной стабильности, однако в Кремле понимают, что современный мир не только сложен и противоречив, но в нем содержится еще немало угроз, которые делают обеспечение безопасности России безусловным приоритетом.
Такое заявление российский лидер сделал в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества.
По словам российского президента, перспективные образцы новых вооружений России не имеют аналогов в мире. В этом заслуга российских ученых и конструкторов, подчеркнул он.
Во всяком случае, они "пока" не имеют аналогов, оговорился президент. "Я думаю, что еще долго не будут иметь", - пояснил он.
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