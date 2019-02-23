Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Судный день» для Израиля: Трамп собирается отдать ядерные технологии саудитам
Надзорная команда: с чем связаны планы США оставить 200 «миротворцев» в Сирии
«Глупость с инициативой»: США запустили сайт об «агрессии» РФ
«Путь военных авантюр»: в российском МИД заявили о планах США поставить оружие о...
Главная / Политика

Путин назвал Россию "миролюбивым государством" с безусловным приоритетом безопасности – видео

23 февраля 2019, 00:24  •  61 • Политика
Президент Путин заявил, что Россия – миролюбивое государство, которое стремится к укреплению международной стабильности, однако в Кремле понимают, что современный мир не только сложен и противоречив, но в нем содержится еще немало угроз, которые делают обеспечение безопасности России безусловным приоритетом.
Такое заявление российский лидер сделал в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества.
По словам российского президента, перспективные образцы новых вооружений России не имеют аналогов в мире. В этом заслуга российских ученых и конструкторов, подчеркнул он.
Во всяком случае, они "пока" не имеют аналогов, оговорился президент. "Я думаю, что еще долго не будут иметь", - пояснил он.
Путин на торжественном вечере: Россия – миролюбивое государство. Мы стремимся к укреплению международной стабильности, но понимаем, что современный мир сложен и противоречив, что в нем еще немало угроз. Поэтому обеспечение безопасности России остается безусловным приоритетом pic.twitter.com/N7DMt7gAjH
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2019

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


61
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 04:54
Солдаты уходят, "миротворцы" приходят: США отправят в Сирию еще 200 человек
22 февраля 2019, 14:39
"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России
23 февраля 2019, 00:24
Гуайдо издал "декрет" об открытии границы с Бразилией, которую закрыл Мадуро
Загрузка...
23 февраля 2019, 00:24
После трех месяцев беспорядков в Судане ввели режим ЧП
23 февраля 2019, 00:24
"ЕС всегда будет смотреть на Россию": Кучма объяснил, почему Украине не светит "европейское будущее"
22 февраля 2019, 17:54
В Совфеде заявили, что с задержанных в Керченском проливе моряков "пылинки сдувают"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.