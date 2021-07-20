Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из важных приоритетов России

Развитие гражданского авиастроения остается одним из важнейших приоритетов для России с ее огромной территорией. Об этом 19 июля президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

«От эффективной работы отрасли напрямую зависят транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, где трудятся свыше 400 тыс. высококвалифицированных специалистов», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, важно обеспечить стабильную работу авиапредприятий России в посткризисный период.

Ранее в этот день президент отметил, что беспилотники, роботизированные комплексы, искусственный интеллект — это те направления, по которым далее будет развиваться авиация.

Как отметил Путин, РФ готова к сотрудничеству в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Представленные на авиасалоне МАКС модели наглядно демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития.

В первый день МАКС-2021 зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.