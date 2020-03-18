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Путин назвал "нетривиальную проблему" России

18 марта 2020, 02:35  •  23 • Политика
Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ по теме коронавируса в России назвал сложившуюся ситуацию "нетривиальной проблемой".
Вопрос о мерах по противодействию распространению коронавируса в России поднял президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуацию можно назвать чрезвычайной, напомнил о мерах, которые предложили правительство и Центробанк.
Напомним, ранее Центробанк и правительство России анонсировали меры государственной поддержки для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в России на период пандемии коронавируса и в целом волатильности на рынках.
Премьер обратил также внимание на то, что введённые ограничения на въезд иностранцев в РФ вызваны чрезвычайными обстоятельствами, связанными с коронавирусом, и соответствуют требованиям.
Путин обратил внимание, что распространение коронавируса - "это нетривиальная проблема".

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