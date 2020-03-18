Путин назвал "нетривиальную проблему" России

Вопрос о мерах по противодействию распространению коронавируса в России поднял президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуацию можно назвать чрезвычайной, напомнил о мерах, которые предложили правительство и Центробанк.

Напомним, ранее Центробанк и правительство России анонсировали меры государственной поддержки для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в России на период пандемии коронавируса и в целом волатильности на рынках.

Премьер обратил также внимание на то, что введённые ограничения на въезд иностранцев в РФ вызваны чрезвычайными обстоятельствами, связанными с коронавирусом, и соответствуют требованиям.

Путин обратил внимание, что распространение коронавируса - "это нетривиальная проблема".