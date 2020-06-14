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Путин назвал протесты в США проявлением глубинных внутренних кризисов

14 июня 2020, 14:00  •  8 • Политика
Протесты в Соединенных Штатах являются проявлением глубинных внутренних кризисов. Об этом заявил в воскресенье, 14 июня, президент России Владимир Путин.
Как напомнил глава государства, с момента прихода к власти Дональда Трампа противники регулярно ставят под сомнение его легитимность. Главной проблемой политической системы США он назвал то, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов народа.
«Мне кажется, вот эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1».
Волна беспорядков в США началась в конце мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где в результате жестких действий полиции скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Одного полицейского обвинили в убийстве по неосторожности. 3 июня генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще троим полицейским. 10 июня один из них был освобожден из тюрьмы под залог.
Протесты, вызванные гибелью Флойда, переросли в беспорядки и мародерства, в акциях погибли как гражданские, так и полицейские. В ряде американский городов протестующие снесли памятники государственным деятелям США времен Гражданской войны.

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