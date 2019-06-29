Путин назвал произволом дело против Голунова

Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом он сказал в субботу, 29 июня, на пресс-конференции по итогам саммита G20

«Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол. Он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — цитирует президента ТАСС.

20 июня, во время «прямой линии» президент России назвал ситуацию с Голуновым ненормальной. Глава государства напомнил, что после этого случая уволены два генерала. По словам Путина, сейчас в стране необходимо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, «чтобы людей ради галок в тюрьму не сажали».

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Сообщалось, что при себе у него был сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист не признавал вину, заявляя, что наркотики ему подбросили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста «Медузы» сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Позднее стало известно, что министр попросил президента России освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Колокольцев также заявил, что материалы, собранные службой внутренней безопасности, передадут в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников, связанных с делом Голунова. На время расследования их отстранили от работы. 13 июня Путин уволил Девяткина и Пучкова.