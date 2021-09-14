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Путин назвал проблемную точку центральных регионов России
14 сентября 2021, 20:05 • 114 • Политика
Президент Владимир Путин назвал проблемную точку центральных регионов России. Он считает, что только системное решение проблем может изменить ситуацию.
14 сентября состоялась встреча президента с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, а также представителями общественности региона. Разговор коснулся проблемы аварийного жилья.
Владимир Путин согласился с тем, что ветхое жильё является в России традиционно острой проблемой. И она появилась не вчера, а складывалась десятилетиями.
"Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", - произнёс глава государства.
Чуть позднее президент провёл совещание с членами правительства, где напомнил, что в ходе крупных мероприятий были заявлены новые масштабные программы по расселению аварийного жилья. Владимир Путин попросил представить ему отчёт, как идёт работа по этому направлению, являющемуся одним из ключевых.
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