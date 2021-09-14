Президент Владимир Путин назвал проблемную точку центральных регионов России. Он считает, что только системное решение проблем может изменить ситуацию.

14 сентября состоялась встреча президента с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, а также представителями общественности региона. Разговор коснулся проблемы аварийного жилья.

Владимир Путин согласился с тем, что ветхое жильё является в России традиционно острой проблемой. И она появилась не вчера, а складывалась десятилетиями.

"Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", - произнёс глава государства.

Чуть позднее президент провёл совещание с членами правительства, где напомнил, что в ходе крупных мероприятий были заявлены новые масштабные программы по расселению аварийного жилья. Владимир Путин попросил представить ему отчёт, как идёт работа по этому направлению, являющемуся одним из ключевых.