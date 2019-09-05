Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мешают даже на Филиппинах: США пытаются сорвать поставки российского оружия
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить росси...
"Как в анекдоте про пьющего лося": Журналист безжалостно разбил "...
Либералы заставляют россиян платить и каяться перед Польшей (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России

05 сентября 2019, 02:39  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России. Таким образом он отреагировал на слова главы Якутии Айсена Николаева. Это произошло во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Николаева, сегодня ответ на вопрос о том, нужен ли России Дальний Восток, очевиден.
«Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал глава Якутии.
«Не знаю, какие придурки так говорят», — цитирует Путина телеканал «360». Николаев уточнил, что так говорили 25 лет назад, пишет «Газета.ру».
Тогда президент предложил сконцентрировать внимание на современных реалиях, передает RT. Путин подчеркнул, что регион должен стать местом притяжения для россиян. По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня уже давно, но решить его необходимо как можно скорее.
Путин подчеркнул, что власти на всех уровнях нужно строить работу так, чтобы нужды, интересы и запросы людей всегда стояли во главе угла. Он заявил, что следует уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
04 сентября 2019, 20:09
Русская интеллигенция исчезла, и "Владимир Ильич очень активно в этом участвовал" - Познер
04 сентября 2019, 20:09
Давай, до свиданья, Deutsche Welle? Комиссия Госдумы просит приостановить аккредитацию
04 сентября 2019, 07:09
Американскому сенатору дали в Россию: Республиканец хочет встретиться с Хантсманом, покидающим свой пост
04 сентября 2019, 16:54
"Виталий, больше инфляции. 7 процентов рост!": Путин попрекнул главу "Аэрофлота" ценами на авиабилеты
04 сентября 2019, 20:09
Вопрос предстоящего десятилетия: В Госдуме верят в переход России на четырехдневку
04 сентября 2019, 23:24
"Я летал, мне нравится": Путин раскрыл Модифицируют преимущества вертолетов, которые покупает Индия
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымско...
05 сентября 2019, 02:39
Выложили все в Сети: В Польше задержали болтливых украинцев, готовивших теракт к годо...
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2...
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские...
05 сентября 2019, 00:39
В контактной группе считают, что созданы все условия для разрешения кризиса в Донбасс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
04 сентября 2019, 07:09
От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-технического сотрудничества с Россией
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.