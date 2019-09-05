Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России. Таким образом он отреагировал на слова главы Якутии Айсена Николаева. Это произошло во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Николаева, сегодня ответ на вопрос о том, нужен ли России Дальний Восток, очевиден.

«Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал глава Якутии.

«Не знаю, какие придурки так говорят», — цитирует Путина телеканал «360». Николаев уточнил, что так говорили 25 лет назад, пишет «Газета.ру».

Тогда президент предложил сконцентрировать внимание на современных реалиях, передает RT. Путин подчеркнул, что регион должен стать местом притяжения для россиян. По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня уже давно, но решить его необходимо как можно скорее.

Путин подчеркнул, что власти на всех уровнях нужно строить работу так, чтобы нужды, интересы и запросы людей всегда стояли во главе угла. Он заявил, что следует уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона.