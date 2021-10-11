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Путин назвал причину кашля на совещании: "Ничего страшного"

11 октября 2021, 18:15  •  24 • Политика
Путин объяснил, почему кашлял на совещании по АПК. "Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит", - заверил он.
Президент России Владимир Путин назвал причину своего кашля на совещании по АПК. Глава государства поспешил заверить, что с его здоровьем всё в порядке, просто на улице недавно похолодало.
Вопрос о кашле задала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе онлайн-совещания с президентом России. Владимир Путин успокоил её, рассказав, что он регулярно сдаёт тесты не только на COVID-19, но и на другие болезни.
Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит,
- объяснил глава государства.
Он добавил, что тоже желает всем своим коллегам здоровья и призывает своевременно проходить вакцинацию, чтобы выполнять свою работу с максимальной отдачей.

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