Путин назвал предложенные поправки в Конституцию продиктованными жизнью

Предложенные поправки в Конституцию РФ продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью во вторник, 4 февраля.

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил»,— приводит его слова «РИА Новости».

По словам российского лидера, благодаря его опыту работы президентом и премьер-министром страны для него стало очевидно, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

Глава государства также отметил, что при подготовке поправок в Основной закон не хотелось бы погрязнуть в этой работе, однако радует, что в стране идет широкая дискуссия на эту тему.

«То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет конституция и поправки, которые были предложены», — подчеркнул Путин

По мнению президента, предложенное им всенародное голосование по поправкам в Конституцию — «по сути плебесцит, волеизъявление граждан».

«Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления, это волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути — это волеизъявление граждан страны», — уточнил он.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму.

За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Документ был принят единогласно, поддержку ему выразили 432 депутата. Второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.