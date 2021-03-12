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Путин назвал положительный эффект для России от внешних ограничений

12 марта 2021, 02:55  •  62 • Политика
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние политически мотивированные ограничения заставляют Россию предпринимать шаги, которые дают положительные результаты. В пример глава государства привел импортозамещение. Об этом российский лидер рассказал в четверг, 11 марта, в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.
«Последние события, или события последних лет, связанные с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны, побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение», — заявил он.
Главным в российской реакции на политически мотивированные санкции является создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны и для привлечения инвестиций, отметил президент.
Впервые ограничительные меры в отношении России были введены после госпереворота на Украине в 2014 году, когда Крым по результатам всенародного референдума вернулся в состав Российской Федерации. Рестрикции ввели США, Канада, ряд стран ЕС. Москва приняла ответные меры. После этого санкционное давление усиливалось.
В последний раз ограничения против России были введены 2 марта 2021 года. Тогда министерство торговли США опубликовало список компаний из РФ, в отношении которых вводятся санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».
В тот же день стало известно, что Евросоюз вводит санкции в отношении России в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной стали многократные нарушения блогером испытательного срока. Всего он проведет в колонии около двух с половиной лет.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны, которые испытывают зависимость от введения санкций, подобной политикой не достигают своих целей.

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