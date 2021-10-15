Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России

Поддержка соотечественников является важнейшим приоритетом для России. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов», — зачитал обращение президента министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Путин отметил, что тема конгресса — «Россия и соотечественники в меняющемся мире», которая предполагает рассмотрение широкого круга актуальных вопросов.

«Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», — заявил президент.

Кроме того, он добавил, что форум проходит после внесения в Конституцию РФ положения о защите прав и интересов соотечественников, а также о сохранении общероссийской культурной идентичности.

По словам российского лидера, эти нормы обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении проживающих за рубежом россиян.

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