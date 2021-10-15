|
Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России
15 октября 2021, 15:35 • 38 • Политика
Поддержка соотечественников является важнейшим приоритетом для России. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.
«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов», — зачитал обращение президента министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Путин отметил, что тема конгресса — «Россия и соотечественники в меняющемся мире», которая предполагает рассмотрение широкого круга актуальных вопросов.
«Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», — заявил президент.
Кроме того, он добавил, что форум проходит после внесения в Конституцию РФ положения о защите прав и интересов соотечественников, а также о сохранении общероссийской культурной идентичности.
По словам российского лидера, эти нормы обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении проживающих за рубежом россиян.
4 сентября руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в Москве стали более чутко и болезненно реагировать на любые проявления негативного отношения к русскоговорящим гражданам. Это обусловлено изменениями в национальном самосознании, а также конфронтационным отношением к России.
20 июня замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что русскоязычное население некоторых стран подвергается дискриминации, и этому нарушению прав человека невозможно найти политическое оправдание. Он заверил, что российские власти предпринимают все усилия для защиты прав русскоязычной общины в других странах и активистов, попавших под давление местных властей.
Читайте также
Подпишитесь на нас
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2021, 08:55
|
13 октября 2021, 06:25
|
08 октября 2021, 16:10
|
13 октября 2021, 17:30
|
12 октября 2021, 17:00
|
12 октября 2021, 18:45
|
12 октября 2021, 00:05