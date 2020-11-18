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Путин назвал поддержку людей критерием работы власти

18 ноября 2020, 16:35  •  54 • Политика
Ключевым критерием работы всех органов власти остается поддержка людей. Об этом в среду, 18 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам борьбы с коронавирусом.
По словам президента, нельзя допустить ни одного сбоя. «Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите — вот это ключевой критерий работы всех уровней власти», — пояснил он.
Как напомнил глава государства, власти знают, что и как делать для борьбы с COVID-19.
«Это всё прошли еще весной», — добавил он.
Ранее в ходе совещания российский лидер указал на необходимость сокращения срока тестирования на COVID-19.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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