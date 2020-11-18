Путин назвал поддержку людей критерием работы власти

Ключевым критерием работы всех органов власти остается поддержка людей. Об этом в среду, 18 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам борьбы с коронавирусом.

По словам президента, нельзя допустить ни одного сбоя. «Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите — вот это ключевой критерий работы всех уровней власти», — пояснил он.

Как напомнил глава государства, власти знают, что и как делать для борьбы с COVID-19.

«Это всё прошли еще весной», — добавил он.

Ранее в ходе совещания российский лидер указал на необходимость сокращения срока тестирования на COVID-19.

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