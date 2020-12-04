Путин назвал основу для «рывка вперед всего человечества»

Развитие искусственного интеллекта является основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии». Об этом заявил в пятницу, 4 декабря, президент Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), говорится в сообщении на сайте Кремля.

По его словам, так называемые сквозные технологии пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру — всё это будет сочетаться между собой.

Как добавил Путин, если идет речь о сильном интеллекте, то имеется в виду самообучение машин. В любом случае контролировать машины будут люди, подчеркнул он.

Оценивая риски в сфере искусственного интеллекта, глава государства подчеркнул, что от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями.

В этот же день Путин заявил о планах ввести в стране автоматическое оказание большинства госуслуг. В наступающее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, добавил он.