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Путин назвал основу для «рывка вперед всего человечества»

04 декабря 2020, 20:20  •  110 • Политика
Развитие искусственного интеллекта является основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии». Об этом заявил в пятницу, 4 декабря, президент Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), говорится в сообщении на сайте Кремля.
По его словам, так называемые сквозные технологии пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру — всё это будет сочетаться между собой.
Как добавил Путин, если идет речь о сильном интеллекте, то имеется в виду самообучение машин. В любом случае контролировать машины будут люди, подчеркнул он.
Оценивая риски в сфере искусственного интеллекта, глава государства подчеркнул, что от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями.
В этот же день Путин заявил о планах ввести в стране автоматическое оказание большинства госуслуг. В наступающее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, добавил он.

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