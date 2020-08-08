|
Путин назвал один из приоритетов внешней политики России
08 августа 2020, 02:05 • 49 • Политика
Ситуация на постсоветском пространстве — один из внешнеполитических приоритетов России. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
«Конечно, поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», — сказал глава государства.
Также президент отметил, что намерен обсудить на совещании Совета безопасности дальнейшую помощь Ливану после взрыва в Бейруте.
В апреле Путин заявил, что объединение усилий постсоветских республик — естественное дело, повышающее их конкурентоспособность и развитие такого сценария, по его словам, не хотят допустить западные партнеры.
Правительство в феврале подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства для жителей четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана.
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что это решение позволит сблизить представителей тех народов, которые проживают на постсоветском пространстве.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2020, 01:20
|
06 августа 2020, 00:35
|
02 августа 2020, 07:40
|
02 августа 2020, 01:15
|
07 августа 2020, 08:40
|
02 августа 2020, 15:00
|
02 августа 2020, 10:25