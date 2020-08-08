Путин назвал один из приоритетов внешней политики России

Ситуация на постсоветском пространстве — один из внешнеполитических приоритетов России. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

«Конечно, поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», — сказал глава государства.

Также президент отметил, что намерен обсудить на совещании Совета безопасности дальнейшую помощь Ливану после взрыва в Бейруте.

В апреле Путин заявил, что объединение усилий постсоветских республик — естественное дело, повышающее их конкурентоспособность и развитие такого сценария, по его словам, не хотят допустить западные партнеры.

Правительство в феврале подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства для жителей четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что это решение позволит сблизить представителей тех народов, которые проживают на постсоветском пространстве.