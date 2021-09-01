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Путин назвал один из критериев успеха

01 сентября 2021, 17:40  •  81 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 1 сентября, в ходе встречи с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» сообщил, что одним из критериев эффективности является умение работать в коллективе.
«Эффективность работы человека, один из важнейших критериев эффективности работы — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если всё время будете онлайн заниматься? Это же невозможно. Значит, один уже из возможных критериев успеха, который должен человека сопровождать, он будет утрачен», — отметил российский лидер.
Глава государства также поговорил об истории России, о революции 1917 года и крушении Советского Союза, которые приводили к разрушению «российской государственности». Путин указал, что население страны, по некоторым подсчетам, достигало бы 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке.
Ранее, 25 августа, Путин также обратил внимание на то, что школа играет огромную роль в развитии человека, всего общества, государства. Российский лидер поддержал идею создания онлайн-платформы психологической поддержки школьников. Глава государства назвал ее очень своевременной и подчеркнул, что Россия пока немного отстает от других стран в этой области.
11 марта президент назвал формулу успеха для бизнеса. Так, по словам Путина, ориентированные на долгосрочную стратегию компании успешно преодолевают спады в экономике в отличие от тех, кто гонится за быстрой прибылью.
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