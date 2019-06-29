Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в японской Осаке. Глава государства отметил, что одной из главных тем стало «дело Скрипалей».

«Премьер-министр настроена очень жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, высказали свои позиции. Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать», — сказал глава государства.

Также он прокомментировал слова Мэй о том, что Россия должна «прекратить агрессию». По словам главы государства, у страны не было намерений совершать враждебные действия в отношении кого бы то ни было. По его словам, действия Москвы в отношении партнеров всегда были и будут зеркальными, а Мэй лишь хочет найти внешнего врага, отмечает «Интерфакс».

«Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться», — цитирует президента России ТАСС.

Несмотря на это, Путин считает встречу с Мэй шагом в позитивном ключе. Он отметил, что Британия и РФ не должны прекращать отношения из-за «дела Скрипалей».

Британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

В преддверии визита в Осаку в интервью The Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей «не стоит и пяти копеек», отметив, что Скрипаль был наказан еще до инцидента в Солсбери.