Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Меркель обсудили джетлаг
Депутат Рады в прямом эфире опозорил Климкина: "Цэ ганьба!"
"Придётся занять причитающееся место". Пушков тонко осадил разъяренног...
"Оставьте детей в покое": Путин рассказал, в чем не согласен с Элтоном Джоном
Главная / Политика

Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага

29 июня 2019, 16:09  •  11 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в японской Осаке. Глава государства отметил, что одной из главных тем стало «дело Скрипалей».
«Премьер-министр настроена очень жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, высказали свои позиции. Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать», — сказал глава государства.
Также он прокомментировал слова Мэй о том, что Россия должна «прекратить агрессию». По словам главы государства, у страны не было намерений совершать враждебные действия в отношении кого бы то ни было. По его словам, действия Москвы в отношении партнеров всегда были и будут зеркальными, а Мэй лишь хочет найти внешнего врага, отмечает «Интерфакс».
«Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться», — цитирует президента России ТАСС.
Несмотря на это, Путин считает встречу с Мэй шагом в позитивном ключе. Он отметил, что Британия и РФ не должны прекращать отношения из-за «дела Скрипалей».
Британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.
В преддверии визита в Осаку в интервью The Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей «не стоит и пяти копеек», отметив, что Скрипаль был наказан еще до инцидента в Солсбери.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 18:39
Макрон поприветствовал Путина, сказав ему по-русски "привет"
29 июня 2019, 12:54
"Придётся занять причитающееся место". Пушков тонко осадил разъяренного встречей Путина и Трампа Порошенко
28 июня 2019, 23:54
"Там точно участвовал американский посол": Экономист Хазин рассказал о громком провале оранжевых революций
28 июня 2019, 23:54
Макрон понадеялся на участие Путина в саммите «нормандской четверки»
29 июня 2019, 12:54
G20 разочаровал Путина? "Прорывов нет"
28 июня 2019, 17:24
Сложить оружие. После встречи с Путиным Трамп отказался бить по Ирану
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
25 июня 2019, 20:54
«Ищут новые пути сорвать сделку»: США заявили о невозможности получения Турцией систем С-400 вместе с самолётами F-35
26 июня 2019, 13:24
"Он вам не Мимино". Пушков не дал Кикабидзе ни шанса на реабилитацию после слов о России
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.