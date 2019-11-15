Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии

Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Российский лидер объяснил, что военные США находятся на сирийской территории незаконно, так как они не получали приглашения от официального Дамаска и не имеют разрешения Совбеза ООН.

«Есть вопросы с восточным берегом Евфрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент также отметил вклад Вашингтона в борьбу с террористами, однако указал, что до прихода России в Сирию международная коалиция во главе с США особых успехов не достигла и «топталась на месте».

При этом Путин подчеркнул, что Россия свои задачи в Сирии выполнила.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2015 году российские Вооруженные силы по просьбе Дамаска начали оказывать помощь властям в освобождении территорий страны от боевиков.

Через два года активная фаза операции была успешно завершена, а более 90% территории очищено от боевиков. В настоящее время в отдельных районах продолжаются зачистки от бандформирований.