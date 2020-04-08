Путин назвал неотложную задачу регионов в борьбе с коронавирусом

Повышение готовности медучреждений и наращивание их мощностей является неотложной задачей для всех регионов в борьбе с коронавирусом. Об этом 8 апреля в ходе видеосовещания с главами субъектов заявил президент России Владимир Путин.

Путин поручил Минфину дать возможность регионам гибко поступать с выделяемыми средствами на борьбу с коронавирусом. «Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать», — приводит слова главы государства сайт Кремля.

25 марта Путин выступил с первым официальным обращением к гражданам России из-за распространения коронавируса в стране, предложив целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества. Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

Во время второго обращения 2 апреля он продлил режим нерабочих дней до 30 апреля, а также принял решение о наделении властей регионов дополнительными полномочиями для борьбы с инфекцией.

В России, по состоянию на 8 апреля, зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, 580 пациентов выздоровели, скончались 63 человека.