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Путин назвал неизбежным сближение России и Украины
09 июля 2019, 19:39 • 36 • Украина
Сближение России и Украины неизбежно, как и строительство союзнических отношений между государствами. Об этом в интервью для фильма режиссёра Оливера Стоуна заявил российский лидер Владимир Путин.
РИА Новости
«Думаю, это неизбежно. Во всяком случае неизбежно строительство нормальных, дружеских — я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических — отношений. И в конечном итоге мы всё-таки придём к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — цитирует президента РИА Новости.
Ранее стало известно, что Путин дал интервью Оливеру Стоуну для документального фильма «В борьбе за Украину».
Лента посвящена украинскому кризису. По словам создателей, в фильме прозвучат «серьёзные месседжи» Путина народам двух стран.
В июне Путин выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены.
В декабре 2018 года президент России отмечал, что ненормальная ситуация в отношениях двух государств не изменится, пока у власти в Киеве находятся русофобы.
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