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Путин назвал недоработки чиновников причиной возникновения очагов COVID-19

17 апреля 2020, 21:10  •  22 • Политика
Именно недоработки чиновников зачастую приводят к возникновению новых очагов коронавирусной инфекции в России. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил глава государства Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.
«Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя, вот из-за чего», ― подчеркнул Путин.
Таким был комментарий Путина на выступление главы Башкирии Радия Хабирова, который заявил, что «вирус бьет по очагам».
Также в ходе совещания российский лидер отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден и риски, связанные с распространением инфекции «по-прежнему еще очень высоки».
Путин добавил, что по всей стране предстоит сделать еще очень многое для борьбы с заболеванием, в том числе завершить работу по развертыванию дополнительных коек к 28 апреля. Он напомнил, что была поставлена задача развернуть дополнительные 95 тыс. коек.
Президент, кроме того, призвал отчитаться глав Владимирской области и республики Коми, так как в этих регионах складывается, по словам Путина, неблагоприятная обстановка с распространением COVID-19.
В России, по данным оперштаба на пятницу, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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