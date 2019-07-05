Путин назвал недопустимым военное и политическое вмешательство извне в дела Венесуэлы

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин категорически отверг возможность военного или политического вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Нас всех беспокоит ситуация в Венесуэле. Что нас не менее беспокоит - это вмешательство в венесуэльские проблемы извне и давление извне, которое усугубляет положение граждан Венесуэлы. На мой взгляд, это недопустимо", - сказал российский лидер.

Путин сообщил, что ситуация в Венесуэле обсуждалась им на всех площадках - и в Ватикане, и с президентом, и с председателем правительства Италии. Он подчеркнул, "там страдают люди", поэтому эта тема волнует весь мир. "Это факт, большое количество беженцев, мигрантов. Не от хорошей же жизни люди уезжают, значит есть внутренние проблемы", - сказал он.

Говоря о попытках вмешаться в ситуацию в Венесуэле извне, Путин подчеркнул, что считает недопустимым не только военное вмешательство, что по его словам, "вообще должно быть абсолютно исключено", но также и любое вмешательство во внутриполитическую жизнь этой страны.

Российский лидер рассказал, что с президентом Николасом Мадуро у Москвы добрые отношения, которые сложились давно. Он напомнил, что Россия поставляет в Венесуэлу военную технику, а также сотрудничает в экономике, в энергетике, инвестирует деньги в промышленное производство. "Нам не безразлично, как будет проходить ситуация по нормализации отношений между противоборствующими сторонами", - заявил президент РФ.

Политический диалог

Путин считает, что для урегулирование ситуации необходим диалог всех политических сил. Президент России отметил, что обсуждал ситуацию в этой стране на своих встречах и с руководством Италии, и с Папой Римским в Ватикане. Он отметил, что донес до своих собеседников важность соблюдения демократических процедур в Венесуэле, для чего прибегнул в образному описанию.

"Лидер венесуэльской оппозиции господин [Хуан] Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом", - сказал Путин. "Ну, хорошо! Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал", - добавил президент России.

"Думаю, что нужно вернуться на нашу грешную бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному - к диалогу и обращению к народу, к избирателям. Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - убежден Путин,

Президент РФ приветствовал диалог, который начался между оппозицией и правительством в Венесуэле. "Надеемся на то, что без всякого вмешательства извне, - а президент [Николас] Мадуро неоднократно говорил том, что готов к диалогу с оппозицией, - в ходе диалога будут выработаны приемлемые для всех политических сил этой страны решения, которые приведут к нормализации ситуации", - заключил он.