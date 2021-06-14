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Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

14 июня 2021, 17:40  •  84 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью NBC назвал НАТО рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна.
«Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться», — приводится текст интервью на сайте Кремля в понедельник, 14 июня.
Российский лидер добавил, что представляет, «как идет там дискуссия». По его словам, «всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень».
«Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу. Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России», — предположил глава государства.
Тем не менее, Путин отметил, что США будут продвигать в отношениях с Россией то, что считают нужным и важным прежде всего для своих экономических, политических и военных интересов.
Ранее в понедельник сообщалось, что лидеры стран-участниц НАТО проведут консультации с Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным.
При этом генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что отношения РФ и НАТО находятся «на самом низком уровне со времен «холодной войны». Он выразил надежду, что на саммите альянса лидеры его стран-участниц подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, предусматривающую диалог и сдерживание.
Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня. Она пройдет в Женеве и станет первой личной встречей президентов с момента вступления Байдена в должность главы Белого дома. Для российского лидера поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
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