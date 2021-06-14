Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

Президент России Владимир Путин в интервью NBC назвал НАТО рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна.

«Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться», — приводится текст интервью на сайте Кремля в понедельник, 14 июня.

Российский лидер добавил, что представляет, «как идет там дискуссия». По его словам, «всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень».

«Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу. Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России», — предположил глава государства.

Тем не менее, Путин отметил, что США будут продвигать в отношениях с Россией то, что считают нужным и важным прежде всего для своих экономических, политических и военных интересов.

Ранее в понедельник сообщалось, что лидеры стран-участниц НАТО проведут консультации с Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным.

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что отношения РФ и НАТО находятся «на самом низком уровне со времен «холодной войны». Он выразил надежду, что на саммите альянса лидеры его стран-участниц подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, предусматривающую диалог и сдерживание.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня. Она пройдет в Женеве и станет первой личной встречей президентов с момента вступления Байдена в должность главы Белого дома. Для российского лидера поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.